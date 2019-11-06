Турция говорит, что захватила жену убитого главаря ИГИЛ

Президент Турции в среду заявил о задержании жены убитого главы террористического "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

"Мы схватили его жену и не суетились так, как они. Так же мы схватили его сестру и ее мужа в Сирии", - сказал Эрдоган, выступая в университете Анкары.

Как сообщалось, 4 ноября турецкие силовики схватили старшую сестру аль-Багдади, ее мужа, невестку и пятерых детей. Чиновники заявили, что сейчас допрашивают сестру и невестку аль-Багдади.

Аль-Багдади погиб в прошлом месяце во время рейда американских спецназовцев на северо-западе Сирии.

"Исламское государство" в аудиозаписи, опубликованном ранее, подтвердила гибель своего главаря и поклялась отомстить Соединенным Штатам.

Его преемником группировки назначило джихадиста по имени Абу Ибрагим аль-Хашеми Аль-Курайш.