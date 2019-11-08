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Помпео: НАТО или изменится, или устареет

Пятница, 8 ноября 2019, 13:57

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в пятницу, что НАТО должен или вырасти и измениться, или же он рискует стать устаревшей и неэффективной организацией.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом он сказал во время сессии вопросов и ответов после выступления в Берлине.

"Через семьдесят лет НАТО нуждается в расширении и изменении. НАТО нужно противостоять сегодняшним реалиям и вызовам современности", - сказал Помпео.

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"Если страны считают, что они могут получить выгоду для безопасности, не выделяя НАТО необходимые ресурсы, если они не выполняют своих обязательств, существует риск того, что НАТО может стать неэффективной или устаревшей (организацией)", - добавил он.

Напомним, за минувшие сутки активизировалась дискуссия среди союзников в НАТО после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о смерти мозга НАТО.

В интервью журналу The Economist Макрон пожаловался на отсутствие координации в принятии стратегических решений между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО.

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