У Німеччині заперечили заяву Путіна, що РФ просила про екстрадицію вбитого у Берліні чеченця

Уряд Німеччини не має інформації про те, що Росія робила запит про екстрадицію грузина колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, убитого в Берліні в серпні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Уряду не відомо про російський запит на екстрадицію жертви злочину", - сказав представник Міністерства юстиції Німеччини.

Президент Росії Владімір Путін на пресконференції після "нормандського саміту" заявив, що Москва подавала запит на екстрадицію, але не отримала відповіді на нього.

Він також назвав убитого бойовиком і вбивцею, звинувативши його в організації терактів в Москві, і відкинув звинувачення в тому, що до вбивства Хангошвілі можуть бути причетні російські спецслужби, підкресливши, що "це бандитське середовище, і там може статися все, що завгодно"

Як свідчать розслідування ЗМІ, росіянин Вадим Красиков, заарештований в Німеччині за звинуваченням у вбивстві громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, раніше служив у загоні спецпризначення ФСБ РФ "Вимпел" і брав участь ще принаймні двох замовних вбивствах.

4 грудня Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата, пояснивши це тим, що Москва недостатньо активно співпрацює з Берліном у розслідуванні гучного вбивства, в якому може бути замішана російська влада.

Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Він був убитий пострілом в голову в центральному берлінському парку в серпні, коли прямував у мечеть.