В Германии опровергли заявление Путина, что РФ просила об экстрадиции убитого в Берлине чеченца

Правительство Германии не располагает информацией о том, что Россия делала запрос об экстрадиции чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине в августе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Правительству не известно о российском запросе об экстрадиции жертвы преступления", - сказал представитель Министерства юстиции Германии.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после "нормандского саммита" заявил, что Москва подавала запрос на экстрадицию, но не получила ответа на него.

Он также назвал убитого боевиком и убийцей, обвинив его в организации терактов в Москве, и отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могут быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что "это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно".

Как свидетельствуют расследования СМИ, россиянин Вадим Красиков, арестованный в Германии по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, ранее служил в отряде спецназначения ФСБ РФ "Вымпел" и участвовал еще как минимум двух заказных убийствах.

4 декабря Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, объяснив это тем, что Москва недостаточно активно сотрудничает с Берлином в расследовании громкого убийства, в котором может быть замешана российская власть.

Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. Он был убит выстрелом в голову в центральном берлинском парке в августе, когда направлялся в мечеть.