Путін назвав убитого в Берліні чеченця організатором вибухів у метро Москви

Президент Росії Владімір Путін в ніч на вівторок, 10 грудня, вперше прокоментував вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, вчинене в серпні в Берліні. Він назвав убитого бойовиком і вбивцею, звинувативши його в організації терактів в Москві.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Ця людина перебувала у нас в розшуку, це бойовик. До того ж дуже жорстока і кривава людина - тільки в одній з "акцій", в яких він взяв участь, він убив 98 осіб. Він був одним з організаторів вибухів у московському метро", - заявив Путін на пресконференції за підсумками саміту лідерів "нормандської четвірки" в Парижі.

За словами Путіна, російська сторона неодноразово ставила питання про видачу Хангошвілі, але не знайшла "взаєморозуміння" у німецьких колег. Президент Росії відкинув звинувачення в тому, що до вбивства Хангошвілі можуть бути причетні російські спецслужби, підкресливши, що "це бандитська середовище, і там може статися все, що завгодно".

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Висилку російських дипломатів Путін назвав "некоректною", заявивши, що "неписані закони" вимагають дзеркальних заходів у відповідь. "Ви вислали наших дипломатів, ми висилаємо ваших. Ось і все", - заявив Путін, зазначивши, що "не думає", що в російсько-німецьких відносинах через цю подію "повинна виникнути якась криза".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в Парижі заявила, що на двосторонніх переговорах з Путіним той запевнив її, що Росія допоможе в розслідуванні вбивства Хангошвілі.

Як свідчать розслідування ЗМІ, росіянин Вадим Красиков, заарештований в Німеччині за звинуваченням у вбивстві громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, раніше служив у загоні спецпризначення ФСБ РФ "Вимпел" і брав участь ще принаймні двох замовних вбивствах.

4 грудня Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата, пояснивши це тим, що Москва недостатньо активно співпрацює з Берліном у розслідуванні гучного вбивства, в якому може бути замішана російська влада.

Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Він був убитий пострілом в голову в центральному берлінському парку в серпні, коли прямував у мечеть.