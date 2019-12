Трамп: я постійно запитую, чому ЄС не допомагає Україні більше

Законодавці США проголосують у п’ятницю щодо того, чи слід рухатись уперед із імпічментом президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Очікувалось, що комітет Палати представників схвалить дві статті про імпічмент пізно в четвер, встановивши голосування в Палаті на наступний тиждень. Але демократ-голова комітету з питань судової влади шокував республіканців, відмовившись проводити голосування пізньої ночі після слухання, яке тривало понад 14 годин.

Джеррі Надлер відпустив депутатів додому на ніч і заявив, що члени парламенту повернуться до голосування у п'ятницю о 17:00 (за Києвом).

Графік, схоже, не має нічого спільного з суттю боротьби за імпічмент, але це розлютило республіканських лідерів, які сказали, що багато хто планував поїздки додому в п'ятницю і тепер плани доведеться коригувати. Водночас демократи кажуть, що республіканці самі затягували голосування.

Сам Трамп напередодні написав у своєму Twitter: "Я також постійно запитую: "Чому Німеччина, Франція та інші європейські країни не допомагають Україні більше? Вони найбільші бенефіціари. Чому це завжди (роблять. - Ред.) старі, добрі США?"

Він також додав, що демократи і ліві в США ніколи не згадують про це "на своїх фальшивих слуханнях".

I also have constantly asked, “Why aren’t Germany, France and other European countries helping Ukraine more? They are the biggest beneficiaries. Why is it always the good ol’ United States?” The Radical Left, Do Nothing Democrats, never mention this at their phony hearing!