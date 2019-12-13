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Трамп: я постійно запитую, чому ЄС не допомагає Україні більше

П'ятниця, 13 грудня 2019, 09:42

Законодавці США проголосують у п’ятницю щодо того, чи слід рухатись уперед із імпічментом президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Очікувалось, що комітет Палати представників схвалить дві статті про імпічмент пізно в четвер, встановивши голосування в Палаті на наступний тиждень. Але демократ-голова комітету з питань судової влади шокував республіканців, відмовившись проводити голосування пізньої ночі після слухання, яке тривало понад 14 годин.

Джеррі Надлер відпустив депутатів додому на ніч і заявив, що члени парламенту повернуться до голосування у п'ятницю о 17:00 (за Києвом).

Графік, схоже, не має нічого спільного з суттю боротьби за імпічмент, але це розлютило республіканських лідерів, які сказали, що багато хто планував поїздки додому в п'ятницю і тепер плани доведеться коригувати. Водночас демократи кажуть, що республіканці самі затягували голосування.

Сам Трамп напередодні написав у своєму Twitter: "Я також постійно запитую: "Чому Німеччина, Франція та інші європейські країни не допомагають Україні більше? Вони найбільші бенефіціари. Чому це завжди (роблять. - Ред.) старі, добрі США?"

Він також додав, що демократи і ліві в США ніколи не згадують про це "на своїх фальшивих слуханнях". 

Якщо статті будуть затверджені у Палаті представників, надалі розгляд справи про імпічмент перейде в Сенат, де більшість мають республіканці.

Нагадаємо, коли Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера, стало відомо, що під час дзвінка Трамп критикував Німеччину, заявляючи, що вона нічого не робить для України, а Зеленський з ним погоджувався.

Зеленський також критикував Париж і Берлін за недостатні санкції щодо Росії. Пізніше він розповів, що телефонна розмова з президентом США, у який він критикував ЄС, відбулась в складний період послаблення санкцій проти РФ з боку європейських країн.

Трампа звинувачують в тиску на Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену. Демократи в Конгресі розцінюють це як зловживання повноваженнями. Трамп заперечує неправомірні дії.

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