Лидер лейбористов, которого обвиняли в помощи Путину, уйдет в отставку, но не сразу

Лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин после провальных для партии результатов выборов объявил, что не будет возглавлять лагерь лейбористов во время следующей кампании.

Об этом он заявил, выступая в штабе своего лондонского округа, сообщает "Европейская правда".

Корбин вышел к прессе после того, как было официально подтверждено, что сам он сохраняет парламентский мандат - он был переизбран в одном из столичных округов, Северном Ислингтоне, где получил более 64% голосов избирателей. Всего в Лондоне лейбористы одержали победу, хотя, например, в округе Корбина его поддержка упала почти на 9%.

В то же время в масштабах Великобритании выборы стали провальными для лейбористов. Ожидается, что они получат 203 места - на 59 меньше, чем на предыдущих выборах. Для лейбористов это будет худшим результатом с 1935 года.

"Я не буду возглавлять Лейбористскую партию на следующих выборах", – цитирует Корбина BBC. В то же время, британский вещатель приводит также его слова о том, что он не уходит в отставку сразу, а останется во главе партии во время "процесса обдумывания результатов".

Несмотря на то, что в адрес Корбина в партии уже звучат обвинения в неспособности управлять ею, политик не считает, что именно он стал виновником провала на выборах, поскольку стратегию этой левой политической силы определял не он лично, а партийная конференция.

Лейбористы выступали за новые переговоры с ЕС по соглашению о выходе Британии из союза, а позже - за проведение нового референдума.

Как известно, в адрес Корбина регулярно звучат обвинения в его лояльности к путинской России и возможных связях с РФ. Незадолго до выборов он опубликовал закрытые документы правительства Великобритании, в утечке которых нашли российский след. Премьер Борис Джонсон открыто обвинял Корбина в поддержке Путина.

Выборы в Британии, которые состоялись в четверг, завершились победой консерваторов, крупнейшей со времен Тэтчер.

О результатах этих выборов читайте в интервью: "Соглашение с Украиной, изменение визовой политики и больше давления на Россию: что будет делать Великобритания после Brexit".