Київ відреагував на зустріч німецького депутата з представниками "Л/ДНР"

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує спроби будь-яких контактів з так званими республіками з тимчасово окупованих територій України.

Про це заявила речниця МЗС Катерина Зеленко, пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу відомства.

Російські ЗМІ напередодні повідомили, що голова комітету економічного співробітництва і розвитку, охорони здоров'я фракції партії "Альтернатива для Німеччини" в Бундестазі, член ПАРЄ Ульріх Оеме зустрівся 15 грудня у Мінську з представниками бойовиків "ЛНР"/"ДНР", заявивши, що на січневій сесії ПАРЄ ініціюватиме залучення до переговорів у нормандському форматі представників цих незаконних збройних формувань.

"Рішуче засуджуємо спроби будь-яких контактів з так званими республіками з тимчасово окупованих територій України. Такого роду контакти, нехай і замасковані під "посередництво", жодним чином не сприяють досягненню миру, а навпаки є шкідливими – такими, що спрямовані на легітимізацію злочинів Росії проти суверенітету і територіальної цілісності України та міжнародного права загалом", - заявила Зеленко.

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Вона підкреслила: формула встановлення миру в Україні полягає у виведенні Росією своїх військ та відновлення Україною контролю над державним кордоном.

"Така позиція підтримується й урядом ФРН, зусилля якого у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі високо цінуються в Україні. Будь-які провокації апологетів агресивної політики Росії сприймаються в Україні як співучасть у злочині", - додала речниця МЗС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, доповідаючи в Бундестазі про результати саміту "нормандської четвірки", заявив, що українська сторона зробила кроки до розблокування мінського процесу, але прагнення миру лише з боку Києва недостатньо - свою частину роботи має виконати Москва.