Киев отреагировал на встречу немецкого депутата с представителями "Л/ДНР"

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает попытки любых контактов с так называемыми республиками с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Российские СМИ накануне сообщили, что председатель комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции партии "Альтернатива для Германии" в Бундестаге, член ПАСЕ Ульрих Оеме встретился 15 декабря в Минске с представителями боевиков "ЛНР"/"ДНР", заявив, что на январской сессии ПАСЕ будет инициировать привлечение к переговорам в нормандском формате представителей этих незаконных вооруженных формирований.

"Решительно осуждаем попытки любых контактов с так называемыми республиками с временно оккупированных территорий Украины. Такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не направлены на достижение мира, а наоборот вредны - направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины и международного права в целом", - заявила Зеленко.

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Она подчеркнула: формула установления мира в Украине заключается в выведении Россией своих войск и восстановлении Украиной контроля над государственной границей.

"Такая позиция поддерживается и правительством ФРГ, усилия которого в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе высоко ценятся в Украине. Любые провокации апологетов агрессивной политики России воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении", - добавила пресс-секретарь МИД.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, докладывая в Бундестаге о результатах саммита "нормандской четверки", заявил, что украинская сторона сделала шаги к разблокированию минского процесса, но стремление мира только со стороны Киева недостаточно - свою часть работы должна выполнить Москва.