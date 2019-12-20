Премьер Италии поддержал расширение ЕС на Западные Балканы

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил поддержку расширения Европейского Союза на Западные Балканы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Я хотел бы сказать, что Италия решительно поддерживает расширение Европейского Союза на Западные Балканы. Как сторонник этого расширения, Италия всегда будет на передовой и будет в дальнейшем поддерживать его до достижения этого результата", - сказал Конте в своем выступлении на саммите Центральноевропейской (ЦЕИ) инициативы в Риме.

Он также призвал поддержать Албанию после землетрясения, в результате которого погиб 51 человек.

"Албанию нельзя оставлять. Я прошу вас сделать взнос в фонд реконструкции Албании", - добавил он.

Как известно, саммит ЕС 17-18 октября не смог, несмотря на обещания, согласовать начало переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией. Этому противились Франция, а также Дания и Нидерланды.

Ожидается, что вопрос открытия переговоров рассмотрят на саммите ЕС-Западные Балканы в Загребе в мае 2020 года. В то же время Франция настаивает на неотложной реформе модели расширения ЕС.

Северная Македония уже заявила, чтобы ее заявку на вступление в ЕС рассматривали отдельно от заявки Албании.