У адміністрації Праги відповіли, коли перенесуть пам'ятник Конєву

Питання про перенесення монумента маршалу Конєву та його заміни на пам'ятник визволителям Праги може зайняти кілька років.

Про це заявив відповідальний за перенесення пам'ятника заступник старости шостого району Праги Ян Лаціна, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

За його словами, у чинної адміністрації достатньо часу для врегулювання питання до наступних муніципальних виборів, і влада веде переговори з низкою установ, які потенційно могли б забрати монумент.

Серед таких місць згадувалося Ольшанське кладовище в Празі, де поховані загиблі бійці Червоної армії, і ще не створений Музей пам'яті ХХ століття.

Перенесення монумента маршалу, за словами Лаціни, безпосередньо не пов'язане з майбутнім пам'ятником, конкурс на створення якого проведе Чеська архітектурна палата. Ймовірно, на місці пам'ятника Конєву на площі Інтербригад певний час буде газон.

Нагадаємо, 12 вересня рада району чеської столиці Прага-6 вирішила долю пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву: за підсумками таємного голосування депутати вирішили перенести пам'ятник, а на його місці встановити статую на честь визволителів Праги.

Пам’ятник Івану Конєву регулярно стає об'єктом атак. Це пов’язано з біографією маршала - після присутності на декількох фронтах у роки Другої світової війни Іван Конєв був залучений до придушення угорського повстання 1956 року, а також був присутній у Берліні на час будівництва Берлінської стіни в 1961 році. Пам'ятник Конєву сприймається деякими громадянами Чехії як символ підпорядкування ЧССР Радянському Союзу.

Традиційно цей монумент обливають фарбою напередодні річниці радянського вторгнення в Чехословаччину 1968 року.