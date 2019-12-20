В администрации Праги ответили, когда перенесут памятник Коневу

Вопрос о переносе памятника маршалу Коневу и его замене на памятник освободителям Праги может занять несколько лет.

Об этом заявил ответственный за перенос памятника заместитель старосты шестого района Праги Ян Лацина, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

По его словам, у действующей администрации достаточно времени для урегулирования вопроса до следующих муниципальных выборов, и власти ведут переговоры с рядом учреждений, которые потенциально могли бы забрать монумент.

Среди таких мест упоминалось Ольшанское кладбище в Праге, где похоронены погибшие бойцы Красной армии, и еще не созданный Музей памяти ХХ века.

Перенос монумента маршалу, по словам Лацины, непосредственно не связан с будущим памятником, конкурс на создание которого проведет Чешская архитектурная палата. Вероятно, на месте памятника Коневу на площади Интербригад некоторое время будет газон.

Напомним, 12 сентября совет района чешской столицы Прага-6 решил судьбу памятника советскому маршалу Ивану Коневу: по итогам тайного голосования депутаты решили перенести памятник, а на его месте установить статую в честь освободителей Праги.

Памятник Ивану Коневу регулярно становится объектом атак - обписывали и обливали краской его уже несколько раз. Это связано с биографией маршала - после присутствия на нескольких фронтах в годы Второй мировой войны Иван Конев был привлечен к подавлению венгерского восстания 1956 года, а также присутствовал в Берлине на время строительства Берлинской стены в 1961 году.

Традиционно этот монумент обливают краской накануне годовщины советского вторжения в Чехословакию в 1968 году.