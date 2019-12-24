ЄС засудив смертний вирок обвинуваченим у вбивстві саудівського журналіста

ЄС засудив винесений у Саудівській Аравії смертний вирок обвинуваченим у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Петера Стано, опублікованій у вівторок, 24 грудня.

Стано нагадав, що прокурор Саудівської Аравії в понеділок заявив про засудження п'ятьох осіб до смертної кари та ще трьох - до в'язниці на загальний термін 24 роки за вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в Стамбулі в жовтні торік.

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"Європейський союз однозначно виступає проти застосування смертної кари завжди і без винятків. Це жорстоке і нелюдське покарання, яке не може служити стримуючим фактором і є неприпустимим запереченням людської гідності і недоторканності", - йдеться у заяві.

"У конкретному випадку вбивства пана Хашоггі Європейський союз знову заявляє про необхідність повною мірою забезпечити притягнення до відповідальності і судове переслідування всіх осіб, винних і причетних до його вбивства 2 жовтня 2018 року в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Це повинно ґрунтуватися на принципах прозорості і дотримання належних правових процедур", - додається у заяві.

Хашоггі жив у США і був критиком наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана, фактичного правителя королівства.

Хашоггі востаннє бачили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня 2018 року, де він мав отримати документи перед одруженням. Як повідомляється, його тіло було розчленоване та вилучене з будівлі, а його останки не знайдені.

ЦРУ та деякі уряди Заходу вважають, що принц Мухаммед наказав убити Хашоггі, але саудівські чиновники переконують, що він не має до цього жодного стосунку. 11 підозрюваних у Саудівській Аравії постали перед судом.