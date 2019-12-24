ЕС осудил смертный приговор обвиняемым в убийстве саудовского журналиста

ЕС осудил вынесенный в Саудовской Аравии смертный приговор обвиняемым в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано, опубликованном во вторник, 24 декабря.

Стано напомнил, что прокурор Саудовской Аравии в понедельник заявил об осуждении пяти человек к смертной казни и еще трех - к тюремному заключению на общий срок 24 года за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле в октябре прошлого года.

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"Европейский союз однозначно выступает против применения смертной казни всегда и без исключений. Это жестокое и бесчеловечное наказание, которое не может служить сдерживающим фактором и является недопустимым отрицанием человеческого достоинства и неприкосновенности", - говорится в заявлении.

"В конкретном случае убийства господина Хашогги Европейский союз вновь заявляет о необходимости в полной мере обеспечить привлечение к ответственности и судебное преследование всех лиц, виновных и причастных к его убийству 2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Это должно основываться на принципах прозрачности и соблюдения надлежащих правовых процедур", - добавляется в заявлении.

Хашогги жил в США и был критиком наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, фактического правителя королевства.

Хашогги в последний раз видели в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года, где он должен был получить документы перед женитьбой. Как сообщается, его тело было расчленено и изъято из здания, а его останки не найдены.

ЦРУ и некоторые правительства Запада считают, что принц Мухаммед приказал убить Хашогги, но саудовские чиновники утверждают, что он не имеет к этому никакого отношения. 11 подозреваемых в Саудовской Аравии предстали перед судом.