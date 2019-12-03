Премьер-министр Финляндии подал в отставку

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне во вторник подал президенту страны прошение об отставке своего правительства, и президент Саули Ниинистьо принял его.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Ринне решил уйти в отставку после того, как партнер по коалиции, Центристская партия заявила о потере доверия к премьер-министру, лидеру социал-демократов.

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Правительство Ринне долгое время критиковали в связи с забастовкой почтовой службы, которая также распространилась на национальную авиакомпанию Finnair и другие отрасли. На прошлой неделе в отставку ушла министр по управлению госкомпаниями, которую обвинили в несоблюдении инструкции об управлении госкомпаниями.

"Со своей стороны я хочу поблагодарить за короткий, но очень напряженный период сотрудничества, который, я думаю, прошел очень хорошо", - сказал Ниинистьо, принимая просьбу Ринне об отставке.

По данным финских СМИ, наиболее вероятным преемником Ринне станет министр транспорта и связи Санна Марин. Она уже заявила, что готова занять пост премьера.

Депутат Антти Линдман также является вероятным кандидатом на пост премьера