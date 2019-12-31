Зеленський і Путін домовились про узгодження списків для нового обміну

Президенти України і РФ провели телефонну розмову, у якій домовились про узгодження списків для проведення подальшого обміну утримуваними українцями і росіянами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це проінформували у вівторок, 31 грудня, в офісі президента України.

"Під час розмови очільники держав також домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні", - йдеться у повідомленні офісу на Facebook.

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Зазначається, що "сторони висловили надію на те, що повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі розпочнеться найближчим часом"

В офісі президента зазначили, що Путін та Зеленський також "привітали один одного з прийдешніми святами та проведеним взаємним звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня".

Також вони привітали укладення контракту на транзит російського газу територією України, підписаного напередодні.

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Нагадаємо, у ЄС вітають підписання контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом".

У ЄС також привітали обмін утримуваними особами 29 грудня, взявши до уваги той факт, що він включав підозрюваних у причетності до розстрілів на Майдані 2014 року.

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