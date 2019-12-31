Зеленский и Путин договорились о согласовании списков для нового обмена

Президенты Украины и РФ провели телефонный разговор, в котором договорились о согласовании списков для проведения дальнейшего обмена удерживаемыми украинцами и россиянами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом проинформировали во вторник, 31 декабря, в офисе президента Украины.

"Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине", - говорится в сообщении офиса на Facebook.

Читайте также Евросоюз отреагировал на обмен подозреваемых в расстрелах на Майдане

Отмечается, что "стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время".

В офисе президента отметили, что Путин и Зеленский также "поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря".

Также они приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне.

Читайте также Меркель и Макрон: обмен пленными должен помочь восстановить доверие между сторонами

Напомним, в ЕС приветствуют подписание контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом".

В ЕС также приветствовали обмен удерживаемыми лицами 29 декабря, приняв во внимание тот факт, что он включал подозреваемых в причастности к расстрелам на Майдане 2014 года.

Читайте также: "Легализация ЛДНР" победа Путина: каким был обмен на Донбассе глазами западных СМИ"