Зеленский и Путин договорились о согласовании списков для нового обмена
Президенты Украины и РФ провели телефонный разговор, в котором договорились о согласовании списков для проведения дальнейшего обмена удерживаемыми украинцами и россиянами.
Как сообщает "Европейская правда", об этом проинформировали во вторник, 31 декабря, в офисе президента Украины.
"Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине", - говорится в сообщении офиса на Facebook.
Отмечается, что "стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время".
В офисе президента отметили, что Путин и Зеленский также "поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря".
Также они приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне.
Напомним, в ЕС приветствуют подписание контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом".
В ЕС также приветствовали обмен удерживаемыми лицами 29 декабря, приняв во внимание тот факт, что он включал подозреваемых в причастности к расстрелам на Майдане 2014 года.
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