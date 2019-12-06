Германия открыла дело против ГРУшников, пытавшихся убить Скрипаля – СМИ

Федеральная прокуратура и Федеральная уголовная полиция Германии ведут производство против двух сотрудников российской разведки ГРУ из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Недавнее расследование под названием "Новые" выявило доказательства того, что два агента российской военной разведывательной службы ГРУ находились в Германии. В 2014 году они остановились на окраине Франкфурта на три дня.

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Согласно расследованиям Spiegel и сайта Bellingcat, вероятно, командир секретного "подразделения 29155" ГРУ имеет связи в Германии. Он, кроме попытки убийства Скрипаля, связан с другими атаками в Европе.

Следы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине также приводят к Министерству обороны России.

По данным британских властей, сотрудники ГРУ "Руслан Боширов" (Анатолий Чепига) и "Александр Петров" (Александр Мишкин) ответственны за попытку отравления в британском городе Солсбери Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочери.