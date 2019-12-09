Пристайко назвав ключові елементи позиції України в Парижі

Припинення вогню, контроль над кордоном та виведення незаконних збройних формувань стануть ключовими елементами позиції української сторони під час зустрічі "нормандської четвірки" 9 грудня у Парижі.

Про це у своєму Twitter заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє "Європейська правда".

"Повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань, місцеві вибори за нашим законодавством – основні елементи позиції на завтра. Немає значення, за спільним столом переговорів чи тет-а-тет", - написав він.

Пристайко також зазначив: "Ми їдемо, в першу чергу, заради наших полонених в російських тюрмах та заради наших громадян на окупованих територіях. Наша головна червона лінія, від якої не відступимо на жодний міліметр, - міжнародно визнаний державний кордон України".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перед початком саміту "нормандської четвірки" проведе зустріч з лідерами Франції та Німеччини.

У графіку, наданому ОПУ, немає зустрічі із Путіним, але у Кремлі раніше повідомляли про намір російського президента провести коротку бесіду із Зеленським.

Слід зазначити, що офіційно двосторонню зустріч з Путіним анонсувала тільки німецька сторона.

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