Пристайко назвал ключевые элементы позиции Украины в Париже

Прекращение огня, контроль над границей и вывод незаконных вооруженных формирований станут ключевыми элементами позиции украинской стороны во время встречи "нормандской четверки" 9 декабря в Париже.

Об этом в своем Twitter заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает "Европейская правда".

"Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству - основные элементы позиции на завтра. Неважно, за общим столом переговоров или тет-а-тет", - написал он.

Пристайко также отметил: "Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно признанная государственная граница Украины".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский перед началом саммита "нормандской четверки" проведет встречу с лидерами Франции и Германии.

В графике, предоставленном ОПУ, нет встречи с Путиным, но в Кремле ранее сообщали о намерении российского президента провести короткую беседу с Зеленским.

Следует отметить, что официально двустороннюю встречу с Путиным анонсировала только немецкая сторона.

В 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц "Нормандского формата", а на 18:45 запланирована встреча с представителями СМИ. Как сообщалось ранее, согласовано проведение совместной пресс-конференции четырех лидеров.

Напомним, встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России состоится в Париже 9 декабря. Это - первый "нормандский саммит" с осени 2016 года.

Перед саммитом канцлер Германии Ангела Меркель проведет отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

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