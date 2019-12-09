Радниками Зеленського в Парижі будуть Баканов, Аваков і Хомчак

Радниками президента України Володимира Зеленського під час зустрічі лідерів "нормандської четвірки" будуть, зокрема, голова Служби безпеки України Іван Баканов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак.

Про це журналістам в Парижі заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hromadske.

За його словами, українська делегація доволі велика, залежно від теми обговорення радники президента можуть змінюватися. Під час перемовин можливе обговорення газового питання, підтвердив Тимошенко.

Окрім президента Володимира Зеленського, на зустріч нормандської четвірки прибули: міністр закордонних справ Вадим Пристайко; міністр внутрішніх справ Арсен Аваков; міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель; глава Служби безпеки України Іван Баканов; головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак; перший помічник президента Сергій Шефір; помічник президента Андрій Єрмак; радник президента Руслан Демченко; глава Офісу президента Андрій Богдан; заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко; заступник глави Офісу президента Юрій Костюк; заступник глави Офісу президента Ігор Жовква; виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Нагадаємо, в офісі президента України підтвердили двосторонню зустріч Володимира Зеленського з його російським колегою Владіміром Путіним після переговорів у нормандському форматі в Парижі.

Раніше стало відомо, що з російського боку у зустрічі лідерів візьмуть участь глава "Газпрому" Алексєй Міллер і міністр енергетики РФ Александр Новак. Також у складі делегації РФ помічник президента Владислав Сурков.

Як повідомлялося, раніше в офісі президента виклали детальний опис позиції України щодо врегулювання на Донбасі. Читайте про нього у публікації "Вибори, Конституція та "представники Донбасу": на що погодиться Зеленський на саміті в Парижі".