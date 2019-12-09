Советниками Зеленского в Париже будут Баканов, Аваков и Хомчак

Советниками президента Украины Владимира Зеленского во время встречи лидеров "нормандской четверки" будут, в частности, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Об этом журналистам в Париже заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hromadske.

По его словам, украинская делегация достаточно большая, в зависимости от темы обсуждения советники президента могут меняться. Во время переговоров возможно обсуждение газового вопроса, подтвердил Тимошенко.

В частности, кроме президента Владимира Зеленского, на встречу нормандской четверки прибыли: министр иностранных дел Вадим Пристайко; министр внутренних дел Арсен Аваков; министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель; глава Службы безопасности Иван Баканов; главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак; первый помощник президента Сергей Шефир; помощник президента Андрей Ермак; советник президента Руслан Демченко; глава Офиса президента Андрей Богдан; заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко; заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк; заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква; исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Напомним, в офисе президента Украины подтвердили двустороннюю встречу Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным после переговоров в нормандском формате в Париже.

Ранее стало известно, что с российской стороны во встрече лидеров примут участие глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак. Также в составе делегации РФ - помощник президента Владислав Сурков.

Как сообщалось, ранее в офисе президента изложили детальное описание позиции Украины по урегулированию на Донбассе. Читайте о нем в публикации "Выборы, Конституция и "представители Донбасса": на что согласится Зеленский на саммите в Париже".