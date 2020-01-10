Палата представителей одобрила ограничения военных действий Трампа в Иране

Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила резолюцию, призванную ограничить возможность президенту Дональду Трампу проводить военные операции против Ирана без одобрения конгрессменов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

За это решение проголосовали 224 представителя, против выступили 194. Три республиканца поддержали документ, восемь демократов были против.

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Далее для окончательного одобрения резолюцию должен поддержать Сенат, в котором большинство имеют республиканцы.

Резолюция не является обязательной для президента и не требует его подписи, но Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси настаивала, что у нее "настоящие зубы", потому что это - заявление Конгресса США.

Белый дом назвал резолюцию смешной и полностью ошибочной.

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Напомним, две военные базы в Ираке, где размещен американский военный контингент, были атакованы в ночь на 8 января, причем правительство Ирана официально подтвердило, что это было его нападение и что готовятся другие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация введет новые санкции против Ирана в ответ на его дестабилизирующее поведение.