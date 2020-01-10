Голова МЗС Нідерландів: літак МАУ могла збити іранська ракета

Нідерланди вважають правдоподібними дані про збиття літака МАУ під Тегераном іранською ракетою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Стеф Блок, прибувши 10 січня на екстрене засідання Ради ЄС у Брюсселі.

"Наша інформація полягає в тому, що правдоподібно, що було застосовано іранський зенітний вогонь", - сказав він.

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Іран заявив, що 10 січня оцінить стан чорних скриньок з літака МАУ і якщо виявить пошкодження, які можуть завадити проаналізувати інформацію, звернеться за допомогою до інших країн.

Як повідомлялося, Іран запросив США та Канаду до участі в розслідуванні катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".

Тегеран також назвав неправдивими звинувачення про збиття літака МАУ ракетою, заявивши, що не візьме на себе відповідальність за "велику брехню".