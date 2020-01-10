Місцеві мали доступ до уламків літака в Ірані, що ускладнювало розслідування - МЗС

За допомогою іранської влади з місця падіння літака МАУ під Тегераном вдалося "забрати постронніх", чий доступ туди від початку ускладнював розслідування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на брифінгу в Києві 10 січня.

"На місці дійсно тривають роботи. Крім того, що відбувається очистка, на жаль, залишки літака розкидало на досить великі території, зокрема певні населені пункти. Люди мають доступ і, будемо казати часно, до певних фрагментів літака, і до певних фрагментів, які можуть бути визначені як фрагменти тіл. Про це складно й неприємно говорити, але потрібно навести порядок", - сказав міністр.

Водночас Пристайко заявив, що українська команда, яка прибула до Тегерана, не підтвердила справжність фото, на яких показано, як бульдозер транспортує уламок літака.

Пристайко також сказав, що Україна отримала доступ до чорних скриньок літака та записів диспетчерів з центру управління польотами аеропорту іранської столиці.

У п'ятницю знімальна група CBS News побувала на місці катастрофи і підтвердила дані про те, що його розчищали, і там залишилося дуже мало уламків. Водночас, за інформацією каналу, це місце не охороняють, і неофіційні особи, очевидно сміттярі, продовжують шукати там предмети, щоб забрати.

Свідки розповіли, що бачили, як у четвер приїхала вантажівка та важка техніка, які забрали більшу частину уламків. Журналіст Bild Джуліан Рьопке напередодні також виклав фото, на яких показано, як нібито на місці падіння літака працюють бульдозери.

Іран не сказав, куди відвезли уламки.