Местные имели доступ к обломкам самолета в Иране, что затрудняло расследование - МИД

С помощью иранских властей с места падения самолета МАУ под Тегераном удалось "убрать постронних", чей доступ туда изначально усложнял расследование.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве 10 января.

"На месте действительно продолжаются работы. Кроме того, что происходит очистка, к сожалению, остатки самолета разбросало на довольно большие территории, в том числе определенные населенные пункты. Люди имеют доступ и, будем говорить честно, к определенным фрагментам самолета, и к определенным фрагментам, которые могут быть определены как фрагменты тел. Об этом сложно и неприятно говорить, но нужно навести порядок", - сказал министр.

В то же время Пристайко заявил, что украинская команда, прибывшая в Тегеран, не подтвердила подлинность фото, на которых показано, как бульдозер транспортирует обломок самолета.

Пристайко также сказал, что Украина получила доступ к черных ящикам самолета и записям диспетчеров из центра управления полетами аэропорта иранской столицы.

В пятницу съемочная группа CBS News побывала на месте катастрофы и подтвердила данные о том, что его расчищали, и там осталось очень мало обломков. В то же время, по информации канала, это место не охраняют, и неофициальные лица, очевидно мусорщики, продолжают искать там предметы, чтобы забрать.

Свидетели рассказали, что видели, как в четверг приехал грузовик и тяжелая техника, которые забрали большую часть обломков. Журналист Bild Джулиан Репке накануне также выложил фото, на которых показано, как якобы на месте падения самолета работают бульдозеры.

Иран не сказал, куда отвезли обломки.