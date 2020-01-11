Зеркаль розповіла, як має діяти Україна після визнання провини Іраном

Колишня заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль пояснила алгоритм наступних дій України згідно із міжнародним правом після того, як Іран визнав, що помилково збив український літак.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Іран порушив кілька зобов’язань, передбачених міжнародним правом. Ці порушення міжнародного права є міжнародними протиправними діями, за які Іран несе відповідальність", - написала Зеркаль.

За її словами, ця відповідальність породжує правові наслідки для Ірану, який має:

а) повністю прийняти на себе відповідальність за міжнародні протиправні дії;

б) припинити ці дії негайно;

c) надати Україні відповідні гарантії та гарантії неповторності цих міжнародних протиправних дій;

г) забезпечити Україні повну компенсацію за шкоду, заподіяну цими міжнародно-протиправними діями.

Зеркаль зазначила, що Україна має вимагати від Ірану переговорів з ним щодо цих порушень міжнародного права та правових наслідків, що випливають з них.

Як повідомлялося, в суботу вранці Іран офіційно визнав, що помилково збив ракетою літак МАУ.

Президент Рухані також виступив із заявою про те, що країна "глибоко шкодує про цю трагічну помилку", та окремо пообіцяв переслідувати військових, які запустили ракету.

Про важливість того, що Україна не підтримала заяву, "неумисні" дії іранських військових, читайте в статті Від Ірану до Росії. 10 нападів військових на літаки - шанси на покарання й компенсацію.