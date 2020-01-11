Зеркаль рассказала, как должна действовать Украина после признания вины Ираном

Бывшая заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль объяснила алгоритм последующих действий Украина по международному праву после того, как Иран признал, что ошибочно сбил украинский самолет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Иран нарушил несколько обязательств, предусмотренных международным правом. Эти нарушения международного права являются международными противоправными действиями, за которые Иран несет ответственность", - написала Зеркаль.

По ее словам, эта ответственность порождает правовые последствия для Ирана, который должен:

а) полностью принять на себя ответственность за международные противоправные действия;

б) прекратить эти действия немедленно;

в) предоставить Украине соответствующие гарантии и гарантии неповторимости этих международных противоправных действий;

г) обеспечить Украине полную компенсацию за вред, причиненный этими международно-противоправными действиями.

Зеркаль отметила, что Украина должна требовать от Ирана переговоров с ним относительно этих нарушений международного права и правовых последствий, вытекающих из них.

Как сообщалось, в субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Президент Рухани также выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке", и отдельно пообещал преследовать военных, которые запустили ракету.

О важности того, что Украина не поддержала заявление о "непреднамеренных" действиях иранских военных, читайте в статье От Ирана до России. 10 нападений военных на самолеты - шансы на наказания и компенсацию.