Правляча партія Мальти обирає нового лідера і прем'єра

Члени правлячої Лейбористської партії Мальти в суботу проводять голосування за обрання нового лідера на зміну прем'єр-міністру Джозефу Мускату, який йде у відставку після розслідування вбивства журналістки Дафни Каруани Галичині в 2017 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Мускат безпосередньо не замішаний в цій справі, але оголосив про свою відставку в грудні після того, як підозрюваний посередник в змові з метою вбивства заявив, що люди з оточення прем'єра намагалися приховати інформацію про розслідування.

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Мускат став лідером лейбористської партії в 2008 році і два рази поспіль займав пост прем'єр-міністра на парламентських виборах в 2013 та 2017 років роках.

У сьогоднішньому голосуванні беруть участь два кандидати - 56-річний колишній хірург-педіатр Кріс Фірн, який одночасно є віцепрем'єром і міністром охорони здоров'я, і ​​42-річний адвокат Роберт Абел, якого Мускат призначив консультантом уряду.

Близько 17 500 членів Лейбористської партії мають право голосувати в суботу. Голосування триватиме до 8 години вечора (21:00 за Києвом). Очікується, що новий лідер буде приведений до присяги в якості прем'єр-міністра на наступному тижні.

Мускат як і раніше користується великою популярністю в своїй партії і пізно ввечері в п'ятницю сказав прощальну промову прихильникам в переповненому спортивному залі. Він сказав, що не підтримає жодного з двох кандидатів, і пообіцяв залишитися членом парламенту Мальти.

Дафне Каруана Галіція, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers, загинула внаслідок вибуху автомобіля 16 жовтня 2017 року на Мальті. Трьом чоловікам, які розмістили бомбу в авто і підірвали її, вже висунуто звинувачення в убивстві.