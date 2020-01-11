Французьких експертів залучать до розшифровки чорних скриньок збитого літака МАУ

Президенти України та Франції обговорили співпрацю у розслідуванні збитого літака МАУ в Ірані.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті глави української держави.

Сторони відзначили, що таке швидке встановлення істини стало результатом чіткої роботи української експертної групи в Ірані та консолідованої підтримки з боку міжнародних партнерів", - йдеться у заяві.

Глави держав домовилися про залучення французьких фахівців до розшифровки "чорних скриньок" збитого літака.

Еммануель Макрон пообіцяв сприяти всебічному розслідуванню катастрофи та притягненню до відповідальності винних у цьому злочині.

Він повідомив, що Франція вже розпочала формальну процедуру започаткування відповідного міжнародного розслідування в Міжнародній організації цивільної авіації.

Як повідомлялося, в суботу вранці Іран офіційно визнав, що помилково збив ракетою літак МАУ.

Президент Рухані також виступив із заявою про те, що країна "глибоко шкодує про цю трагічну помилку", та окремо пообіцяв переслідувати військових, які запустили ракету.

Про важливість того, що Україна не підтримала заяву, "неумисні" дії іранських військових, читайте в статті Від Ірану до Росії. 10 нападів військових на літаки - шанси на покарання й компенсацію.