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Французских экспертов привлекут к расшифровке черных ящиков сбитого самолета МАУ

Суббота, 11 января 2020, 14:39

Президенты Украины и Франции обсудили сотрудничество в расследовании сбитого самолета МАУ в Иране.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте главы украинского государства.

"Стороны отметили, что такое быстрое установление истины стало результатом четкой работы украинской экспертной группы в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнеров", - говорится в заявлении.

Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета.

Эммануэль Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении.

Он сообщил, что Франция уже начала формальную процедуру начала соответствующего международного расследования в Международной организации гражданской авиации.

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