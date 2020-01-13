На протесті сербів у Косові помітили співробітника ГРУ РФ

На акції протесту сербів у косовському місті Грачаниця проти закону про свободу віросповідання в Чорногорії були присутні троє громадян РФ, один з яких був військовослужбовцем російської військової служби ГРУ.

Як пише "Європейська правда", про це у неділю повідомив косовський телеканал RTK.

Акція протесту відбувалась 9 січня. За даними ЗМІ, співробітник російської спецслужби незаконно в'їхав у Косово з Чорногорії з підробленим посвідченням представника Місії ООН у Косові (UNMIK).

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Двоє інших громадян РФ перебувають у Косові з грудня, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у косовських органах безпеки. За їх словами, 8 і 9 січня в Грачаницькому монастирі разом з двома іншими росіянами та перекладачем вони зустрілися з сербським духовенством.

За даними косовських ЗМІ, росіяни планують проведення цілої кампанії із "захисту православних святинь" і підвищення активності в місті.

9 січня в Грачаниці відбулася акція протесту на підтримку Сербської православної церкви в Чорногорії. Протестувальники пройшли маршем вулицями до монастиря Грачаниці.

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Нагадаємо, у центрі уваги протестів - закон про релігійні права, ухвалений минулого місяця парламентом Чорногорії. Сербські націоналісти стверджують, що закон призведе до вилучення власності Сербської православної церкви в Чорногорії. Чорногорські чиновники неодноразово це заперечували.

Про ситуацію детальніше читайте у статті: "Балканський варіант "русского міра": що стоїть за церковними протестами у Чорногорії"