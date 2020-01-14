Джонсон: звіт про ймовірне втручання РФ опублікують за кілька тижнів

Звіт щодо ймовірного втручання Росії в британську політику буде оприлюднений впродовж кількох тижнів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це британський прем’єр Борис Джонсон розповів у інтерв’ю BBC.

За словами Джонсона, звіт комітету британського парламенту з розвідки і безпеки, як припускали критики, не буде настільки "сенсаційним".

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"Я думаю, що після всього цього жахливого шуму під час виборчої кампанії люди будуть розчаровані. Але, в будь-якому випадку, він з'явиться", - сказав глава британського уряду.

Джонсон затвердив публікацію звіту про ймовірне втручання РФ в середині грудня. Раніше він заявляв, що заяви про ймовірне російське втручання не мають підстав.

Звіт був остаточно доопрацьований в березні й переданий офісу прем'єра 17 жовтня. У ньому аналізується діяльність Росії, в тому числі звинувачення в шпигунстві, підривній діяльності та втручанні в вибори, а також докази британських спецслужб, що стосуються прихованих спроб Росії вплинути на результати референдуму 2016 року і загальних виборів 2017 року.

Опоненти звинуватили уряд у тому, що публікацію звіту відклали, оскільки він міг містити бентежні розкриття щодо Джонсона та його партії напередодні парламентських виборів.