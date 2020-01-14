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Джонсон: отчет о вероятном вмешательстве РФ опубликуют через несколько недель

Вторник, 14 января 2020, 12:59

Отчет о вероятном вмешательстве России в британскую политику будет обнародован в течение нескольких недель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом британский премьер Борис Джонсон рассказал в интервью BBC.

По словам Джонсона, отчет комитета британского парламента по разведке и безопасности, как предполагали критики, не будет столь "сенсационным".

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"Я думаю, что после всей этой шумихи во время избирательной кампании люди будут разочарованы. Но, в любом случае, он появится", - сказал глава британского правительства.

Джонсон утвердил публикацию отчета о вероятном вмешательстве РФ в середине декабря. Ранее он заявлял, что заявления о возможном российском вмешательстве не имеют оснований.

Отчет был окончательно доработан в марте и передан офису премьера 17 октября. В нем анализируется деятельность России, в том числе обвинения в шпионаже, подрывной деятельности и вмешательстве в выборы, а также доказательства британских спецслужб, касающиеся скрытых попыток России повлиять на результаты референдума 2016 и всеобщих выборов 2017 года.

Оппоненты обвинили правительство в том, что публикацию отчета отложили, поскольку он мог содержать тревожащие разоблачения в отношении Джонсона и его партии накануне парламентских выборов.

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