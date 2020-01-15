Тіло другої жертви знайшли після вибуху на нафтохімічному заводі у Каталонії

Друга людина знайдена мертвою в середу після масштабного вибуху на нафтохімічному заводі в Каталонії, в якому постраждали вісім осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на каталонське видання La Vanguardia.

Загиблого робітника знайшли під уламками всередині заводу. Він вважався зниклим безвісти після вибуху, який стався у ніч на вівторок.

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Раніше повідомлялося, що у результаті вибуху на заводі BASF у каталонському місті Таррагона загинула щонайменше одна людина, вісім отримали поранення.

Тіло першої жертви вибуху знайшли у будинку за два кілометри від епіцентру подій. В результаті ударної хвилі обвалився будинок, який поховав під собою свого мешканця.

Завод, на якому сталася аварія, - єдиний в Іспанії виробник етиленоксиду, хімічної сполуки, що використовується для виготовлення мийних засобів, розчинників та інших продуктів, а також гліколю, одного з основних сировинних матеріалів у виробництві пластмаси.