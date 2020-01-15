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Тело второй жертвы нашли после взрыва на нефтехимическом заводе в Каталонии

Среда, 15 января 2020, 13:21

Второй человек найден мертвым в среду после масштабного взрыва на нефтехимическом заводе в Каталонии, в котором пострадали восемь человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на каталонское издание La Vanguardia.

Погибшего рабочего нашли под обломками внутри завода. Он считался пропавшим без вести после взрыва у города Таррагона, который произошел в ночь на вторник.

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Ранее сообщалось, что в результате взрыва на заводе BASF в каталонском городе Таррагона погиб как минимум один человек, восемь получили ранения.

Тело первой жертвы взрыва нашли в доме в двух километрах от эпицентра событий. В результате ударной волны обрушился дом, который похоронил под собой жителя.

Завод, на котором произошла авария, - единственный в Испании производитель этиленоксида, химического соединения, используемого для изготовления моющих средств, растворителей и других продуктов, а также гликоля, одного из основных сырьевых материалов в производстве пластмассы.

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