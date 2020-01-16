Сенат США затвердив нову північноамериканську торгову угоду

Сенат США у четвер схвалив оновлення Північноамериканської угоди про вільну торгівлю 26-річної давності, яке передбачає жорсткіші правила щодо прав працівників та виробництва автомобілів, але залишає річний торговий обіг Канада-США-Мексика у 1,2 трлн дол. загалом незмінним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Законодавство схвалили 89 голосами "за", а 10 законодавців виступили проти. Тепер цей документ передадуть президенту Дональду Трампу на підписання.

Угоду ще має схвалити Канада, перш ніж вона набуде чинності та замінить Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (NAFTA). Трамп звинуватив NAFTA у втраті тисяч робочих місць на американських заводах на користь Мексики.

Парламент Канади не засідатиме до 27 січня, тому планування голосування там залишається незрозумілим. Але, як очікується, USMCA (Американсько-мексикансько-канадська угода) не отримає опору у Канаді.

"Сьогодні Сенат надішле цю визначну угоду на робочий стіл президента. Велика двопартійна перемога", - заявив лідер республіканців Сенату Мітч МакКоннелл.

Нові умови посилять міждержавне вирішення суперечок, захист праці, довкілля, інтелектуальної власності, виробництва автомобілів тощо.

Понад рік тому США, Мексика й Канада уклали угоду USMCA на заміну NAFTA, але демократи, що контролюють Палату представників США, наполягали на значних змінах у сфері праці та охорони довкілля перед тим, як виносити її на голосування. 10 грудня сторони підписали новий перегляд торгового пакту.

Як Канада, так і США заявили, що угода передбачає механізм перевірки відповідності прав профспілок на рівні фабрик в Мексиці незалежними експертами з праці.