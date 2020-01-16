Сенат США утвердил новое североамериканское торговое соглашение

Сенат США в четверг одобрил обновление Североамериканского соглашения о свободной торговле 26-летней давности, которое предусматривает более жесткие правила относительно прав работников и производства автомобилей, но оставляет годовой торговый оборот Канада-США-Мексика в 1,2 трлн долл. в общем неизменным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Законодательство одобрили 89 голосами "за", а 10 законодателей выступили против. Теперь этот документ передадут президенту Дональду Трампу на подписание.

Соглашение еще должна одобрить Канада, прежде чем оно вступит в силу и заменит Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Трамп обвинил NAFTA в потере тысяч рабочих мест на американских заводах в пользу Мексики.

Парламент Канаде не будет заседать до 27 января, поэтому планирование голосования там остается непонятным. Но, как ожидается, USMCA (Американо-мексикано-канадское соглашение) не получит сопротивления в Канаде.

"Сегодня Сенат направит это выдающееся соглашение на рабочий стол президента. Большая двухпартийная победа", - заявил лидер республиканцев Сената Митч МакКоннелл.

Новые условия усилят межгосударственное разрешения споров, защиту труда, окружающей среды, интеллектуальной собственности, правила производства автомобилей и др.

Более года назад США, Мексика и Канада заключили соглашение USMCA на замену NAFTA, но демократы, контролирующие Палату представителей США, настаивали на значительных изменениях в сфере труда и охране окружающей среды перед тем, как выносить его на голосование. 10 декабря стороны подписали новый пересмотр торгового договора.

Как Канада, так и США заявили, что соглашение подразумевает механизм проверки соответствия прав профсоюзов на уровне фабрик в Мексике независимыми экспертами по труду.