ООН: 350 тысячам человек пришлось бежать от возглавляемого РФ наступления на Идлиб

Около 350 000 сирийцев, в основном женщины и дети, с начала декабря вынужденно бежали от возобновленного поддерживаемого Россией наступления в провинции Идлиб, удерживемой оппозицией. Люди ищут убежища в приграничных районах вблизи Турции, заявила ООН в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Эта последняя волна перемещения сочетается с уже страшной гуманитарной ситуацией на местах в Идлибе", - заявил Дэвид Свонсон, региональний представитель ООН по Сирии.

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Идлиб - последний крупный регион, который до сих пор находится в руках повстанцев и джихадистов, противостоящих президенту Башару Асаду.

С конца апреля наступление на него ведут правительственные войска при поддержке ВКС России. С начала декабря интенсивность воздушных ударов по провинции значительно возросла.

Целью наступления является восстановление контроля над главной магистралью, связывающей столицу Дамаск с северным городом Алеппо.