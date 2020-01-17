Канада оголосила про виділення грошей родичам жертв авіакатастрофи МАУ

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив у п'ятницю, що його уряд надасть 25 000 канадських доларів (19 122 доларів США) сім'ям кожного з 57 громадян та 29 постійних мешканців Канади, які загинули в результаті збиття українського літака в Ірані минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Трюдо заявив, що досі очікує, що Іран виплатить компенсації сім'ям, але сказав, що їм вже потрібна допомога для похоронів, поїздки в Іран та слпати рахунків. За його словами, будь-які гроші, які Іран надасть пізніше, спрямовуватимуться безпосередньо сім'ям і не будуть відшкодовані уряду Канади.

Трюдо заявив, що Іран несе повну відповідальність за збиття цивільного літака.

Прем'єр-міністр заявив, що "чорні скриньки" були значно пошкоджені, а Іран не має досвіду та обладнання, необхідного, щоб їх прочитати. Він сказав, що у Франції є лабораторія, яка може це зробити. Він сказав, що потрібно зробити це якомога швидше.

Глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що Іран готовий передати Україні чорні скриньки з літака МАУ, але після того, як їх на місці опрацює слідча група.