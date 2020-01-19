Паризький транспорт повертається до норми, головна профспілка припинила страйк

Очікується, що неактивна через страйк в Парижі мережа громадського транспорту цього тижня повернеться до нормального режиму після того, як головна міська залізнична профспілка вирішила повернутися до роботи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Страйки - найдовші за десятиліття - зупинили рух у частинах столиці, а парижани були змушені сісти в автомобілі та на мотоцикли, скутери та велосипеди.

У суботу сім із 16 ліній метро Парижа працювали нормально. Очікується, що столичний оператор громадського транспорту RATP оголосить про подальше покращення послуг з понеділка, хоча водії на трьох лініях проголосували за страйк.

Генеральний секретар профспілки Unsa-RATP, заявив, що членам потрібно "перевести подих і зарядити акумулятори" після 45 днів страйку, протягом яких їм не платили.

Профспілка висловила незгоду із заходами уряду щодо запровадження універсальної пенсійної системи з баловою шкалою замість чинних 42 індивідуальних схем, що, на її думку, було б несправедливим та регресом у правах працівників. Unsa наполягає, що вона не поступається, а закликає до "іншої форми дій".

"Уряд повинен розуміти, що переконаність та рішучість співробітників RATP залишаються неушкодженими", - йдеться в заяві, в якій профспілки закликали "збільшувати та узагальнювати рух у всіх компаніях країни". "Ось як ми відштовхнемо уряд назад і всі переможуть", - заявила спілка.

Ключові приміські та міжміські залізничні служби також повільно повертаються до норми, оскільки кількість страйкуючих працівників у національній залізничній мережі SNCF впала з високих 55% у перший день страйку до 4,6% минулого тижня. SNCF повідомляє, що близько 85% рейсів курсували нормально.

Нагадаємо, паризький Лувр не працював у п'ятницю через те, що десятки противників запланованої урядом пенсійної реформи заблокували вхід до музею.

Також у п'ятницю десятки протестувальників спробували увірватись в паризький театр, де з дружиною проводив вечір президент Франції Еммануель Макрон.