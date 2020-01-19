Парижский транспорт возвращается к норме, главный профсоюз прекратил забастовку

Ожидается, что неактивная из-за забастовки в Париже сеть общественного транспорта на этой неделе вернется к нормальному режиму после того, как главный городской железнодорожный профсоюз решил вернуться к работе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Забастовки - самые продолжительные за десятилетие - остановили движение в частях столицы, а парижане были вынуждены сесть в автомобили и на мотоциклы, скутеры и велосипеды.

В субботу семь из 16 линий метро Парижа работали нормально. Ожидается, что столичный оператор общественного транспорта RATP объявит о дальнейшем улучшении услуг с понедельника, хотя водители на трех линиях проголосовали за забастовку.

Генеральный секретарь профсоюза Unsa-RATP, заявил, что членам нужно "перевести дыхание и зарядить аккумуляторы" после 45 дней забастовки, в течение которых им не платили.

Профсоюз выразил несогласие с мерами правительства по введению универсальной пенсионной системы с балловой шкаллой вместо действующих 42 индивидуальных схем, что, по его мнению, было бы несправедливым и регрессом в правах работников. Unsa настаивает, что она не уступает, а призывает к "другой форме действий".

"Правительство должно понимать, что убежденность и решимость сотрудников RATP остаются невредимыми", - говорится в заявлении, в котором профсоюзы призвали "увеличивать движение во всех компаниях страны". "Вот как мы оттолкнем правительство назад и все победят", - заявил союз.

Ключевые пригородные и междугородные железнодорожные службы также медленно возвращаются к норме, поскольку количество бастующих работников в национальной железнодорожной сети SNCF упало с высоких 55% в первый день забастовки до 4,6% на прошлой неделе. SNCF сообщает, что около 85% рейсов курсировали нормально.

Напомним, парижский Лувр не работал в пятницу из-за того, что десятки противников запланированной правительством пенсионной реформы заблокировали вход в музей.

Также в пятницу десятки протестующих попытались ворваться в парижский театр, где с женой проводил вечер президент Франции Эммануэль Макрон.