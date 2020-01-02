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Україна засудила спробу штурму посольства США в Іраку

Четвер, 2 січня 2020, 12:05

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило спробу нападу на посольство США в Іраку, яка сталася 31 грудня 2019 року.

Про це йдеться у заяві міністерства, яка є в розпорядженні "Європейської правди".

"Виходячи з принципів недоторканості приміщень дипломатичних місій та їхнього захисту з боку країни перебування, закликаємо уряд Республіки Ірак вжити усіх належних заходів для притягнення винних осіб до відповідальності та забезпечення необхідного рівня безпеки іноземних дипломатичних місій у Багдаді", - сказано у заяві міністерства.

МЗС також відзначило нормалізацію ситуації навколо американського посольства в Багдаді. Як повідомлялося, нападники, які штурмували посольство, після дводенних сутичок з американськими силовими структурами залишили територію дипмісії в середу. 

У результаті нападу на посольство в Багдаді Пентагон вирішив направити сотні додаткових військових на Близький Схід, а американський держсекретар Майк Помпео відклав поїздку до України та інші країни Європи і Центральної Азії.

У США звинувачують Іран в організації нападу на дипмісію в Багдаді. Офіційний Тегеран заперечив свою роль у штурмі посольства США.

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