Украина осудила попытку штурма посольства США в Ираке

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило попытку нападения на посольство США в Ираке, которая произошла 31 декабря 2019 года.

Об этом говорится в заявлении министерства, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

"Исходя из принципов неприкосновенности помещений дипломатических миссий и их защиты со стороны государства пребывания, призываем правительство Республики Ирак принять все надлежащие меры для привлечения виновных лиц к ответственности и обеспечения необходимого уровня безопасности иностранных дипломатических миссий в Багдаде", - говорится в заявлении министерства.

МИД также отметил нормализацию ситуации вокруг американского посольства в Багдаде. Как сообщалось, нападавшие, которые штурмовали посольство, после двухдневных столкновений с американскими силовыми структурами покинули территорию дипмиссии в среду.

В результате нападения на посольство в Багдаде Пентагон решил направить сотни дополнительных военных на Ближний Восток, а американский госсекретарь Майк Помпео отложил поездку в Украину и другие страны Европы и Центральной Азии.

В США обвиняют Иран в организации нападения на дипмиссию в Багдаде. Официальный Тегеран отрицает свою роль в штурме посольства США.



