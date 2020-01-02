Турецкий парламент одобрил отправку войск в Ливию
Парламент Турции 2 января одобрил меморандум о направлении войск в Ливию в поддержку признанного ООН национального правительства страны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.
Анкара осуществила этот шаг в связи с официальной просьбой о военной поддержке со стороны правительства Ливии.
Ожидается, что турецкие войска в рамках годичного мандата будут поддерживать базированное в Триполи правительство премьер-министра Файеса аль-Саррая против сил под руководством командующего Халифа Хафтара, которых поддерживают российские наемники, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.
Вмешательство Турции может осложнить международные усилия, нацеленные на преодоление разногласий, разрушивших страну после свержения диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году.
Турецкий президент Тайип Эрдоган обвинил некоторые европейские и арабские страны в поддержке "путчистского командующего Восточной Ливией" и заявил, что Турция приглашена законной администрацией Ливии.
Эрдоган заявил, что в Ливии незаконно находятся 2 тысяч бойцов российской ПВК Вагнера и 5000 наемников из Судана, которые поддерживают Хафтара.
Итальянские политики ранее обвиняли Францию в незаинтересованности в стабилизации ситуации в Ливии из-за своих нефтяных интересов.