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Україна очікує невдовзі погодити нову дату візиту Помпео - Пристайко

Четвер, 2 січня 2020, 18:24

Україна очікує незабаром погодити нову дату візиту державного секретаря США Майка Помпео до Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"Я з повагою сприймаю рішення державного секретаря Майка Помпео відкласти його візит до України після атак на базу операції "Непохитна рішучість" і посольство США у Багдаді. Ми підтримуємо нашого стратегічного партнера - сили коаліції та дипломати мають бути убезпечені", - зазначив Пристайко.

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"Ми підтверджуємо нашу готовність вітати державного секретаря Майка Помпео в Україні, і ми очікуємо на погодження нових дат візит незабаром", - додав голова МЗС України у своєму Twitter.

Державний департамент США напередодні оголосив, що візит держсекретаря до України, що був запланований на п’ятницю, не відбудеться у запланований термін. 

Причина зміни планів – напад на посольство США в Іраку, запевнила речниця Держдепу Морган Ортагус. 

3 січня у Помпео були заплановані зустрічі у Києві з президентом Володимиром Зеленським, головою МЗС Вадимом Пристайком і міністром оборони Андрієм Загороднюком.

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