Украина ожидает вскоре согласовать новую дату визита Помпео - Пристайко

Украина ожидает вскоре согласовать новую дату визита государственного секретаря США Майка Помпео в Киев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Я с уважением воспринимаю решениe государственного секретаря Майка Помпео отложить его визит в Украину после атак на базу операции "Несокрушимая решительность" и посольство США в Багдаде. Мы поддерживаем нашего стратегического партнера - силы коалиции и дипломаты должны быть в безопасности", - отметил Пристайко.

"Мы подтверждаем нашу готовность приветствовать государственного секретаря Майка Помпео в Украине, и мы ожидаем согласования новых дат визита вскоре", - добавил глава МИД Украины в своем Twitter.

Государственный департамент США накануне объявил, что визит госсекретаря в Украину, который был запланирован на пятницу, не состоится в запланированные сроки.

Причина изменения планов - нападение на посольство США в Ираке, заверила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус.

3 января в Помпео были запланированы встречи в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.