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ЗМІ: прем'єр Чехії за сприяння Орбана став другою за важливістю персоною в агробізнесі Угорщини

Понеділок, 20 січня 2020, 10:09

Угорський прем'єр Віктор Орбан посприяв тому, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш став другою за важливістю персоною в угорському агробізнесі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HVG.

Взаємовигідна співпраця склалася таким чином, що Бабіш враховує інтереси союзників угорського прем'єра Віктора Орбана, останній допомагає інтересам Бабіша в секторі, йдеться у матеріалі.

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На цей час до трастових фондів чеського прем'єр-міністра належать найбільший угорський завод хлібобулочних виробів Ceres та IKR Agrár, четвертий за величиною сільськогосподарський бізнес в Угорщині.

У вересні чеські ЗМІ писали, що Бабіш, давній "номер два" у списку багатіїв Словаччини й Чехії, опустився на четверте місце в рейтингу.

У грудні ЗМІ повідомили, що аудит Єврокомісії встановив конфлікт інтересів у Бабіша у зв’язку з його діяльністю як прем'єр-міністра і отриманням дотацій концерном Agrofert, власником якого політик був. За даними чеських медіа, через це Чехії ймовірно доведеться повернути в європейську скарбницю 451 млн крон (18 млн євро).

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Чехія Орбан Угорщина
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