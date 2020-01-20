ЗМІ: прем'єр Чехії за сприяння Орбана став другою за важливістю персоною в агробізнесі Угорщини

Угорський прем'єр Віктор Орбан посприяв тому, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш став другою за важливістю персоною в угорському агробізнесі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HVG.

Взаємовигідна співпраця склалася таким чином, що Бабіш враховує інтереси союзників угорського прем'єра Віктора Орбана, останній допомагає інтересам Бабіша в секторі, йдеться у матеріалі.

На цей час до трастових фондів чеського прем'єр-міністра належать найбільший угорський завод хлібобулочних виробів Ceres та IKR Agrár, четвертий за величиною сільськогосподарський бізнес в Угорщині.

У вересні чеські ЗМІ писали, що Бабіш, давній "номер два" у списку багатіїв Словаччини й Чехії, опустився на четверте місце в рейтингу.

У грудні ЗМІ повідомили, що аудит Єврокомісії встановив конфлікт інтересів у Бабіша у зв’язку з його діяльністю як прем'єр-міністра і отриманням дотацій концерном Agrofert, власником якого політик був. За даними чеських медіа, через це Чехії ймовірно доведеться повернути в європейську скарбницю 451 млн крон (18 млн євро).