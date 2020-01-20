СМИ: премьер Чехии при содействии Орбана стал второй по важности фигурой в агробизнесе Венгрии

Венгерский премьер Виктор Орбан поспособствовал тому, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш стал второй по важности персоной в венгерском агробизнесе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HVG.

Взаимовыгодное сотрудничество сложилась таким образом, что Бабиш учитывает интересы союзников венгерского премьера Виктора Орбана, а последний помогает интересам Бабиша в секторе, говорится в материале.

В настоящее время трастовым фондам чешского премьер-министра принадлежат крупнейший венгерский завод хлебобулочных изделий Ceres и IKR Agrár, четвертый по величине сельскохозяйственный бизнес в Венгрии.

В сентябре чешские СМИ писали, что Бабиш, давний "номер два" в списке богачей Словакии и Чехии, опустился на четвертое место в рейтинге.

В декабре СМИ сообщили, что аудит Еврокомиссии установил конфликт интересов у Бабиша в связи с его деятельностью в качестве премьер-министра и получением дотаций концерном Agrofert, владельцем которого был политик. По данным чешских СМИ, из-за этого Чехии вероятно придется вернуть в европейскую казну 451 млн крон (18 млн евро).