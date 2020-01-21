Сенат США розпочинає судовий розгляд справи про імпічмент Трампа

У Сенаті США у вівторок починається суд у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Це лише третій судовий процес щодо імпічменту президента в історії Сполучених Штатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

100 членів верхньої палати Конгресу зберуться сьогодні о 13:00 (20:00 за Києвом) на перший повноцінний день розгляду справи.

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Минулого тижня були приведені до присяги сенатори і головний суддя. Крім того, сенатори Демократичної партії, які очолять судове переслідування, відомі як "менеджери", подали свої правові документи, і те ж саме зробила команда захисту Трампа.

Президент США звинувачується в тому, що він зловживав владою, щоб змусити Україну оголосити про розслідування проти свого внутрішнього політичного конкурента Джо Байдена.

У другій статті імпічменту йдеться, що він перешкоджав розслідуванню Конгресом справи щодо України. Обидві статті були схвалені минулого місяця Палатою представників.

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Трамп заперечує правопорушення. У понеділок його команда юристів заявила, що президент є жертвою "сфальсифікованого процесу", мотивованого політикою, і що він не зробив нічого поганого.

У підготовленій вступній заяві стверджується, що справа "надумана" і що у двох статтях імпічменту "ані слова ні про який злочин або порушення закону".

Засідання будуть проводитися кожен день, крім неділі, до прийняття рішення.

Для оголошення імпічменту необхідно дві третини голосів. Сенат контролюється Республіканською партією Трампа, тому очікується, що президента виправдають.

Проста більшість сенаторів - 51 - також може проголосувати, щоб закінчити процес, якщо вони побажають.